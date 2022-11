Polizeirapport

Zwei im Aargau tätige Einbrecher in Basel festgenommen

Einbrecher haben am Wochenende in einem Quartier in Gränichen AG ihr Unwesen getrieben und aus etwa acht Wohnliegenschaften E-Bikes, Schuhe, Tablet oder Zigaretten mitgehen lassen. Die Polizei nahm zwei mutmassliche Täter in Basel fest.

Als eine Patrouille nach dem Einbruch bei einer Frau in Gränichen vorbeischaute, klingelte zeitgleich ihr Handy, wie die Aargauer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Am anderen Ende seien keine falschen Polizisten gewesen, sondern die Kantonspolizei Basel-Stadt. Diese gab an, dass sie bei einer Personenkontrolle einen 28-jährigen Algerier und einen 16-jährigen Tunesier angehalten hat, welche unter anderem das Tablet der Gränicherin dabei hatten.

Die beiden Personen sollen gemäss Mitteilung für die Einbrüche in Gränichen verantwortlich sein. So fand die Polizei weitere Wertsachen, das den Geschädigten in Gränichen zugewiesen werden konnte. (sda)