Polizeirapport

Windhund verirrt sich auf die Autobahn und muss von Polizei eingefangen werden

Der ausgebüxte Windhund «Elliot» hat am Dienstagnachmittag in Chur Stadt- und Kantonspolizei in Trab gehalten. Nachdem er auf einer Strasse entlaufen war, machte er sich auf der Autobahn A13 davon. Nach rund zwei Stunden konnte die Polizei den Flüchtigen einfangen.

Der Entlaufene rannte nach ähnlichen Manövern auf einer Strasse auf die Autobahn A13 zwischen Chur Nord und Trimmis herum, wie die Stadtpolizei mitteilte. Dort trieb er sich auf der Fahrbahn Richtung Norden herum. Einer Kollision mit Fahrzeugen entkam er dabei. Auf der Autobahn bildete sich aber kurzzeitig ein Stau.

Einer Patrouille der Kantonspolizei gelang es schliesslich, des Vierbeiners habhaft zu werden. Die Stadtpolizei brachte den bei der Flucht leicht verletzten Hund zur tierärztlichen Kontrolle. Anschliessend sorgten die Beamten für die Rückgabe von «Elliot» an seine Besitzerin. (sda)