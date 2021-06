Krawall befürchtet: 1000 Jugendliche feiern in Sitten weitgehend friedlich

Schweiz

Polizeirapport

1000 Jugendliche feiern in Sitten weitgehend friedlich



Trotz Gewaltaufrufen in sozialen Netzwerken ist es beim Aufmarsch von Jugendlichen auf dem Place de la Planta in Sitten am Freitagabend ruhig geblieben. Mehr als 1000 Personen hatten sich auf dem zentralen Platz versammelt.

Die Walliser Kantonspolizei hatte zusammen mit der Stadt Sitten ein spezielles Dispositiv aufgezogen, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Die Ordnungshüter hätten rund 20 Personen angehalten, teilte die Polizei in der Nacht auf Samstag mit. Die meisten Anhaltungen betrafen Verstösse gegen die Sittlichkeit, das Waffengesetz und das Drogengesetz. Ein 16-jähriger Mann wurde bei einer Schlägerei verletzt. Er musste ins Spital gefahren werden. Die Täter wurden verhaftet.

Am 1. April hatten sich etwa 300 Schüler auf dem Place de la Planta eingefunden, um den Beginn der Osterferien zu feiern - trotz der Einschränkungen durch die Corona-Massnahmen. Es kam zu Ausschreitungen. Gegen elf Jugendliche im Alter zwischen 15 und 24 Jahren wurde Anklage erhoben, unter anderem wegen Randalierens.

Jugendliche in Sitten am 1. April Video: YouTube/rro - radio rottu oberwallis

Um am Samstag jegliche Ausbrüche nach den Gewaltaufrufen zu verhindern, hatte die Walliser Kantonspolizei den Zugang zum Platz beschränkt und führte Kontrollen durch. So hatten die Ordnungshüter auch den Zugang zu den Bereichen Valère und Tourbillon gesperrt.

Die Polizei hatte die Urheber der Gewaltaufrufe präventiv vorgeladen. Eine Person wurde wegen Aufstachelung zur Gewalt an die Staatsanwaltschaft überwiesen. Bereits am Donnerstag hatten sich in der Innenstadt von Sitten zahlreiche Jugendliche getroffen. Der Auflauf verlief ruhig und in festlicher Atmosphäre. (sda)

