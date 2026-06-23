Polizeirapport

Lamborghini geht an Tankstelle in Oberarth SZ in Flammen auf – eine Person verletzt

Am Montagnachmittag fuhr ein 20-Jähriger mit einem Personenwagen von Arth herkommend um 16.15 Uhr zu einer Tankstelle an der Gotthardstrasse in Oberarth SZ.

Während des Tankvorganges kam es mutmasslich zu einer Stichflamme und das Fahrzeug geriet in Brand. Die aufgebotene Feuerwehr Gemeinde Arth konnte die Flammen rasch löschen.

Der Lenker wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega mit Brandverletzungen in eine ausserkantonale Klinik geflogen. Der gleichaltrige Beifahrer blieb unverletzt.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Zudem kam es an der Tankstelle zu einem grösseren Sachschaden. (cma)