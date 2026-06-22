Polizeirapport

Hochdorf LU: Autofahrer fährt mit über 2 Promille in Baustellensignalisation

Ein Autofahrer ist am Sonntagabend in Hochdorf gegen eine Baustellensignalisation geprallt. Er hatte massiv zu viel Alkohol intus. Auch in Oberkirch kam es zu einem Unfall mit einem alkoholisierten Autolenker, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte.

In Hochdorf ereignete sich der Unfall laut Polizeiangaben am Sonntag kurz nach 21 Uhr auf der Nunwilstrasse. Ein 60-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Baustellensignalisation.

Der alkoholisierte Autofahrer prallte in Hochdorf gegen die Baustellensignalisation. Bild: Luzerner Polizei

Der Lenker wurde beim Unfall verletzt. Er musste ins Spital gefahren werden. Laut Mitteilung zeigte der Atemalkoholtest bei ihm einen Wert von umgerechnet 2,26 Promille an. Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf er keine Motorfahrzeuge mehr lenken.

Weiterer Unfall in Oberkirch

Betrunken unterwegs war am Samstagabend zudem ein Autofahrer in Oberkirch. Gemäss der Luzerner Polizei verursachte er bei der Verzweigung Umfahrungsstrasse/Luzernerstrasse/Länggasse in Oberkirch eine Auffahrkollision zwischen zwei Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.

Ein Atemalkoholtest beim Fahrer des hinteren Fahrzeugs ergab einen Wert von 1,64 Promille. Sein Führerausweis wurde ihm abgenommen, hiess es. (sda)