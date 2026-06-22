Polizeirapport

Zwei Schweizerinnen sterben bei schwerem Unfall auf Autobahn in Süddeutschland

Zwei Schweizer Staatsangehörige sind am Samstag in Süddeutschland bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Bei einem Spurwechsel auf der Autobahn A5 bei Appenweier in Baden-Württemberg war es nach Medienberichten zu einer Kollision gekommen. Das Aussendepartement in Bern bestätigte die Todesfälle.

Bei dem Unfall auf der A5 starben zwei Schweizerinnen. Bild: www.imago-images.de

Nach Angaben von Blick.ch vom Montag starben zwei junge Schweizerinnen bei der Kollision in Süddeutschland und dem anschliessenden Auffahrunfall, in den mehrere Autos hineingezogen wurden. Sie sollen 17 und 23 Jahre alt und in einem in der Schweiz zugelassenen Smart unterwegs gewesen sein.

Mehrere Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt. Bild: www.imago-images.de

Nach Angaben des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) gegenüber Keystone-SDA steht das Schweizerische Generalkonsulat in Stuttgart mit den zuständigen Behörden in Verbindung und unterstützt die Angehörigen der Opfer. Aus Persönlichkeits- und Datenschutzgründen wurden keine weiteren Angaben gemacht. (sda)