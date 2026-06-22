Polizeirapport

Rauchentwicklung – Brand Reiheneinfamilienhaus in Thürnen BL

Der Kanton Basel-Landschaft hat am Montagmorgen vor einer starken Rauchentwicklung in Thürnen gewarnt. Diese sei die Folge eines Brandes in einem Reiheneinfamilienhaus.

Die Bevölkerung solle Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungen sowie Klimaanlagen abschalten. Zudem werde dringend empfohlen, die Anweisungen der Notfalldienste und Behörden zu befolgen. Die Kantonspolizei Basel-Landschaft hat weitere Informationen durch den Mediendienst zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellt. (sda)