Schweiz

Polizeirapport

15-Jähriger tot in Basler Wohnung gefunden



Ein 15-Jähriger ist am Montagnachmittag tot in der Wohnung eines Bekannten in Basel gefunden worden. Die Polizei vermutet, dass er möglicherweise eine unbekannte Substanz konsumiert hatte und ohnmächtig wurde. Stunden später wurde die Sanität alarmiert, die nur noch den Tod feststellen konnte.

Der Jugendliche hielt sich zusammen mit weiteren Altersgenossen und jungen Erwachsenen in der Wohnung auf, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Polizei wurde um etwa 17 Uhr gerufen. Die Todesursache war am Abend nicht geklärt. Kriminalpolizei, Jugendanwaltschaft und Rechtsmedizin untersuchten den Fall.

Hinweise auf Dritteinwirkung lagen nicht vor. Weshalb die Sanität erst spät verständigt wurde, versuchen die Behörden im Rahmen von Einvernahmen herauszufinden. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)

