Zwei tote Personen in Frick AG aufgefunden

In einer Wohnung in Frick AG hat die Kantonspolizei Aargau am Dienstagmorgen zwei tote Personen aufgefunden. Die Umstände sind gemäss Polizei noch unklar.

Die Polizei werde im Verlauf des Tages über die Umstände informieren, sagte eine Mediensprecherin auf Anfrage weiter. Sie bestätigte diverse Meldungen.

Mehr Informationen folgen

(aeg/sda)