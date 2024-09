Die Unfallfahrzeuge auf der Artherstrasse in Zug. bild: kapo zug

Polizeirapport

Autofahrer stirbt in Zug nach Kollision mit Lastwagen

Ein 58-jähriger Autofahrer ist am Montagmorgen in Zug nach einer Kollision mit einem Lastwagen gestorben. Der Lastwagenchauffeur blieb unverletzt, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Montag mitteilten.

Die Unfallstelle nach den ersten Aufräumarbeiten. bild: kapo zug

Der Unfall ereignete sich auf der Artherstrasse, als der Autofahrer von Zug kommend Richtung Walchwil fuhr und auf die Gegenfahrbahn geriet. Er kollidierte mit einem Lastwagen und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, wo er trotz rascher medizinischer Hilfe verstarb, wie es hiess. (sda)