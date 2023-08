Polizeirapport

Auto kippt bei Zusammenstoss – zwei Verletzte in Baar

Zwei Autos sind am Mittwochnachmittag bei der Verzweigung Moosrank in Baar ZG seitlich-frontal miteinander kollidiert. Die beiden Lenker wurden dabei leicht verletzt und ins Spital gebracht.

Bild: Polizei Zug

Die 62-jährige Autofahrerin war auf der Ägeristrasse von Baar in Richtung Oberägeri unterwegs, wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung vom Donnerstag schrieb. Ein ebenfalls 62-jähriger Autofahrer bog gerade in die Ägeristrasse ein, als es zum Zusammenstoss kam. Durch den Aufprall kippte eines der Autos zur Seite.

Bild: Polizei Zug

Der Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen, hiess es in der Mitteilung. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, ein Auto erlitt einen Totalschaden. (sda)