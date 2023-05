Polizeirapport

Rollstuhlfahrer in Affoltern am Albis von Auto erfasst und tödlich verletzt

Ein Rollstuhlfahrer ist am Sonntagnachmittag auf einem Zebrastreifen in Affoltern am Albis ZH von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Kantonspolizei Zürich hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Zum Unfall kam es gegen 12.50 Uhr auf der Zürichstrasse, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde der 72-jährige Rollstuhlfahrer frontal von einem Auto erfasst, das Richtung Zentrum unterwegs war. Der Mann sei infolge aus dem Gefährt gefallen und vom Auto überrollt worden. Er verstarb noch an der Unfallstelle. (sda)