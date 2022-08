Polizeirapport

Berggängerin auf Pilatus stürzt rund 100 Meter ab und stirbt

Eine 36-jährige Berggängerin ist am Samstagnachmittag während dem Abstieg vom Pilatus im steilen Gelände rund 100 Meter abgestürzt. Sie erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich um etwa 16 Uhr im Bereich Gsäss am Pilatus, wie die Kantonspolizei Nidwalden in der Nacht auf Sonntag mitteilte. Die in der Zentralschweiz wohnhafte Verunfallte war mit einer Begleitperson unterwegs. Der Unfallhergang wird nun ermittelt. (sda)