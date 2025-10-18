Auto mit 80-jähriger Lenkerin überschlägt sich nach Zusammenstoss im St.Gallischen

Eine 80-jährige Autofahrerin ist am Freitagnachmittag bei Ebnat-Kappel auf die Gegenfahrbahn geraten und in zwei entgegenkommende Autos geprallt. Ihr Auto kam auf dem Dach zum Stillstand. Die Frau wurde von der Rega in ein Spital geflogen.

Der Unfall ereignete sich auf der Umfahrungsstrasse H16. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte die Autolenkerin kurz eingeschlafen und währenddessen auf die Gegenfahrbahn geraten sein, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Samstag mitteilte. Ihr Auto kollidiert daraufhin zunächst seitlich mit dem entgegenkommenden Auto einer 65-jährigen Frau.

Anschliessend kam es zum Frontalzusammenstoss mit dem entgegenkommenden Auto eines 27-jährigen Mannes. Das Fahrzeug der 80-Jährigen überfuhr das Trottoir, prallte in eine Mauer und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Die Autofahrerin wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Helikopter ins Spital geflogen. Die beiden anderen Autofahrenden blieben unverletzt. Der Unfall ereignete sich kurz vor 13.30 Uhr auf der Umfahrungsstrasse H16 von Ebnat-Kappel.

(sda)