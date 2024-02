Polizeirapport

Vermisste Jugendliche wieder aufgetaucht – im Kanton Neuenburg

Die seit Freitagmorgen vermissten Jugendlichen sind gemäss einer Mitteilung der Schaffhauser Polizei wieder aufgetaucht. Am Sonntagabend konnten sie im Kanton Neuenburg angehalten werden.

Die vier Jugendlichen waren am Freitagmorgen nicht in der Schule erschienen und wurden am Freitagabend als vermisst gemeldet. Eine grossräumige Suche blieb zunächst erfolglos. Nun wurden die zwei Jungen und zwei Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren gemäss der Polizeimeldung vom Sonntagabend «im Kanton Neuenburg wohlbehalten angehalten».

