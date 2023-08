Polizeirapport

22-Jähriger rast mit 110 km/h auf Berner Tempo-50-Strasse

Ein 22-jähriger Autolenker ist nach einem Tempo-Exzess in Bern ermittelt worden. Der Lenker raste auf einer Tempo-50-Strasse mit 110 km/h und geriet in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei. Der Mann muss sich vor der Justiz für seine Raserei verantworten.

Wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte, war der Raser am 21. Juli in die Tempokontrolle an der Laubeggstrasse geraten. Die Polizei ermittelte den Lenker und hielt ihn Anfang August an.

In der Einvernahme habe er gestanden, das Auto gelenkt zu haben, schrieb die Polizei weiter. Der 22-Jährige musste den Führerausweis bereits abgeben. (sda)