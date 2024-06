Polizeirapport

Rentner nach Unfall am Freitag in Trimbach SO verstorben

Ein Rentner, der am Freitag beim Überqueren einer Strasse in Trimbach SO von einem Lastwagen erfasst worden war, ist am Samstag gestorben. Das teilte die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mit.

Der Mann wollte am Freitag um 14.30 Uhr auf Höhe Coop Supermarkt im stockenden Verkehr die Winznauerstrasse überqueren. Dabei wurde er von einem in Richtung Baslerstrasse anfahrenden Lastwagen erfasst. Ein Rettungshelikopter flog den Mann ins Spital. Der Chauffeur des Lastwagens blieb nach Polizeiangaben unverletzt. (sda)