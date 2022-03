48-jähriger Mann fährt in Aesch ZH mit Auto in Baum und stirbt

Der Sportwagen eines 48-jährigen Mannes ist am Dienstagmorgen aus noch unbekannten Gründen in Aesch ZH von der Strasse abgekommen und in einen Baum geprallt. Das Auto geriet in Brand. Rettungskräfte konnten den Lenker nur noch tot bergen.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 07.30 Uhr auf der Arnistrasse in Richtung Arni AG, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstagnachmittag mitteilte. (sda)