Polizeirapport

26-jähriger Eritreer soll nach schwerem Angriff auf Frau in Zürich in U-Haft

Bild: keystone

Nach dem schweren Angriff auf eine 55-jährige Frau am Sonntagabend im Zürcher Hauptbahnhof hat die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft gegen den mutmasslichen Täter beantragt. Gegen ihn wird wegen eines Tötungsversuchs ermittelt.

Die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich bestätigte am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht von «20 Minuten».

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend um 20 Uhr, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Der Angriff auf die 55-jährige Italienerin sei überraschend erfolgt und der Täter habe auch nicht von ihr abgelassen, als sie bereits am Boden lag, schrieb die Polizei. Die Frau erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde ins Spital gebracht.

Ebenfalls vom mutmasslichen Täter verletzt wurde eine 16-Jährige, die der angegriffenen Frau helfen wollte. Die junge Schweizerin konnte das Spital noch am Sonntagabend wieder verlassen. (aeg/sda)