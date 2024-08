Am Mittwoch, dem 21. August, kam es am Breithorn zu einem Gleitschirmunfall. Bild: kantonspolizei wallis

Polizeirapport

Zwei Menschen sterben bei Gleitschirmunfall am Breithorn in Zermatt

Am Mittwoch, 21. August 2024, ereignete sich am Breithorn in Zermatt ein Gleitschirmunfall. Zwei Personen kamen dabei ums Leben.

Wie die Kantonspolizei Wallis mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwoch, dem 21. August, gegen 15.00 Uhr auf dem Gipfel des Breithorns. Zwei Personen wollten einen Tandem-Gleitschirmflug starten und dabei sei das Gespann, aus bisher ungeklärten Gründen, in Schwierigkeiten geraten und stürzte mehrere hundert Meter über die Nordwand des Breithorns in die Tiefe.

Drittpersonen, die den Unfall beobachtet hatten, alarmierten umgehend die Kantonale Walliser Rettungsorganisation. Anlässlich der eingeleiteten Nachsuche, durch die Air Zermatt, konnten die Einsatzkräfte zwei Personen leblos lokalisieren. Daraufhin wurde die Kantonspolizei Wallis hinzugezogen.

Die formelle Identifikation der Opfer ist laut Polizei noch im Gange.