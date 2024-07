Polizeirapport

Frau in Wohnung in Sursee LU tot aufgefunden

(Symbolbild). Bild: keystone

Die Luzerner Polizei hat am Samstagmorgen nach 5 Uhr in einer Wohnung in Sursee LU eine tote Frau gefunden. Vor Ort nahm sie den Lebenspartner des Opfers fest. Die Behörden gehen aufgrund der Fundsituation derzeit von einem Tötungsdelikt aus.

Wer die Polizei alarmierte, konnte Simon Kopp, Sprecher der Staatsanwaltschaft, am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA nicht sagen.

Er machte auch keine Angaben zu den Verletzungen, zur möglichen Tatwaffe sowie zum Alter des Opfers und des Festgenommenen. Er hoffe, morgen Dienstag weitere Details bekannt geben zu können, sagte Kopp weiter.

Die Leiche werde vom Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich untersucht, hiess es weiter. Die Polizei sucht Personen, die Auskunft geben können im Zusammenhang mit dem mutmasslichen Tötungsdelikt. (sda)