Polizeirapport

18-Jährige kollidiert im Thurgau bei Überholmanöver mit Fahrzeug – zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall mit drei Autos in Güttingen TG sind am Donnerstagabend zwei Personen schwer verletzt worden. Eine 18-jährige Frau wurde gemäss der Polizei in kritischem Zustand in ein Spital geflogen. Der Unfall geschah beim Überholen.

In einer Linkskurve überholte eine 18-Jährige gemäss ersten Erkenntnissen ein Fahrzeug und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines 56-jährigen Mannes, wie die Kantonspolizei Thurgau am Freitag schrieb. Danach sei es zu einer weiteren Kollision mit einem Auto einer 65-Jährigen gekommen.

Der 65-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges wurde ebenfalls schwer verletzt. Bild: kapo tg

Die Feuerwehr rettete die 18-Jährige und den 56-Jährigen aus ihren Fahrzeugen, hiess es in der Mitteilung weiter. Ein Rettungsdienst brachte den Mann mit schweren Verletzungen in ein Spital. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Während der Unfallaufnahme musste die Strasse zwischen Güttingen und Altnau gesperrt werden. (sda)