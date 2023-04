Polizeirapport

Mann tot in Wohnung in Illnau-Effretikon ZH aufgefunden – Umstände unklar

Ein 44-jähriger Mann ist tot in einer Wohnung in Illnau-Effretikon im Kanton Zürich aufgefunden worden. Die am Donnerstagnachmittag kurz nach 16.30 benachrichtigte Polizei traf dort zwei weitere Männer an. Sie mussten zur Behandlung in ein Spital gefahren werden.

Die genauen Umstände, die zum Tod des 44-Jährigen führten, und der Zusammenhang der zwei Männer - alle drei Schweizer - sind unklar, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich vom Donnerstagabend hiess. (sda)