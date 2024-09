Polizeirapport

Auf Autobahn A1 bei Münchwilen TG krachen fünf Autos ineinander

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A1 bei Münchwilen TG sind am Freitag fünf Autos beschädigt worden. Eine 58-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Spital. Die übrigen Insassen in den Autos blieben unverletzt.

Bei der Kollision mit fünf beteiligten Autos wurde auf der Autobahn A1 bei Münchwilen eine Frau leicht verletzt. Bild: kapo thurgau

Auf der Strecke zwischen Wil und Münchwilen war am Nachmittag wegen Unterhaltsarbeiten ein Spurwechsel auf die Normalspur signalisiert, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte. Aus ungeklärten Gründen kam es an der Stelle zur Kollision.

Nach dem Unfall stockte der Verkehr wegen der Polizeiarbeiten und der Bergung der Fahrzeuge während zwei Stunden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. (sda)