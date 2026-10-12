Polizeirapport

Wanderer stürzt in den Waadtländer Alpen in den Tod

Ein 30-jähriger Wanderer ist am Sonntag bei Bex VD rund 300 Meter in die Tiefe gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen Mittag in der Nähe des Gipfels der Dent Rouge.

Die mit einem Helikopter ausgerückten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie die Kantonspolizei Waadt am Montag mitteilte. Bei dem Opfer handelt es sich um einen im Waadtländer Chablais wohnhaften Franzosen.

Er war am Morgen mit zwei weiteren Personen zu einer Wanderung aufgebrochen. Die beiden Begleiter konnten selbständig nach Les Plans-sur-Bex zurückkehren. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln. (hkl/sda)