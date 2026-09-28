Polizeirapport

76-Jähriger stirbt beim Wandern im Wallis

Ein 76-jähriger Mann ist am Samstag bei einem Wanderunfall im Nessultal bei Brig-Glis im Kanton Wallis ums Leben gekommen. Der Mann stürzte aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe.

Im Nessultal ist ein Wanderer gestorben. Bild: kantonspolizei wallis

Der Mann war am Samstagvormittag mit einem Begleiter im Gebiet «Schilte» unterwegs, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis am Montag mitteilte. Sein Begleiter alarmierte demnach umgehend die Rettungskräfte. Als diese mit einem Helikopter der Air Zermatt am Unfallort ankamen, konnten sie jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Beim Verunfallten handelt es sich laut der Mitteilung um einen 76-jährigen Schweizer. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung zur Klärung der Unfallursache ein. (dab/sda)