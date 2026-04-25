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SP-Nationalrat Cédric Wermuth darf erneut kandidieren

SP-Nationalrat Cédric Wermuth darf erneut kandidieren

25.04.2026, 14:0425.04.2026, 14:04

Der Aargauer SP-Nationalrat Cédric Wermuth kann im Herbst 2027 zum fünften Mal für den Nationalrat antreten. Die Delegierten der SP Aargau haben am Samstag in Zofingen der Kandidatur mit grosser Mehrheit zugestimmt.

Cedric Wermuth, Co-Parteipraesident und Nationalrat SP-AG, spricht bei der Parolenfassung zur Nachhaltigkeitsinitiative am Parteitag der SP Aargau am Samstag, 25. April 2026 in der BBZ in Zofingen. (K ...
Cédric Wermuth darf im Nationalrat bleiben.Bild: keystone

Damit haben die Delegierten die Amtszeitbeschränkung aufgelöst. Denn die Statuten der SP Aargau verlangen für eidgenössische und kantonale Mandate nach zwölf Jahren Amtszeit eine Nomination mit Zweidrittelmehrheit der Delegierten.

Wermuth ist seit 2011 und damit seit vier Legislaturen im Amt. Daher mussten die Delegierten am Parteitag in Zofingen darüber entscheiden, ob diese Amtszeitbeschränkung aufgehoben wird und der 40-Jährige erneut zu den nationalen Wahlen im Herbst 2027 antreten darf. Wermuth ist ausserdem Co-Präsident der SP Schweiz. (hkl/sda)

Mehr dazu:

Cédric Wermuth will im Nationalrat bleiben – entscheiden müssen die Delegierten
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25.04.2026 14:17registriert November 2025
Manche sind halt doch gleicher als die anderen
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Squawk 7700
25.04.2026 14:10registriert Mai 2025
Wozu eine Amtszeitbeschränkung, wenn die mächtigen in der Partei diese umgehen können? Wermuth ist nicht besser als Putin.
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Garp
25.04.2026 14:19registriert August 2018
Das finde ich nicht in Ordnung. Entweder man ändert die Regeln vorher in der gesamten SP oder hält sich daran.
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