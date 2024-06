Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Bild: BRK News

Polizeirapport

Hoher Sachschaden nach Brand in Bertschikon ZH

In einem Einfamilienhaus in Bertschikon ist am Dienstagmorgen ein Brand ausgebrochen: Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten unverletzt aus dem Gebäude evakuiert werden, doch der angerichtete Sachschaden ist gross.

Die Kantonspolizei Zürich beziffert den Schaden in einer Mitteilung vom Dienstag auf «mehrere hunderttausend Franken». Das Einfamilienhaus sei nicht mehr bewohnbar, schreibt sie weiter. Die Gemeinde Gossau, zu der Bertschikon gehört, sucht für alle Betroffenen nun eine geeignete Lösung.

Die Meldung über einen Brand in einem Zimmer ging gemäss Mitteilung kurz nach 7 Uhr ein. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstock bereits in Vollbrand. Die Brandursache ist noch unklar und wird untersucht. (rbu/sda)