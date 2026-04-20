Das Flugzeug wurde stark beschädigt. Bild: BRK News

Polizeirapport

Kleinflugzeug stürzt im Kanton Bern ab

In Olchenberg BE ist am Montag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Der Jet-Cri-Cri ist stark beschädigt. Der Einsatz läuft noch, wie es dem Piloten geht, ist derzeit unklar.

In Ochlenberg BE ist gegen 13.30 Uhr am Montagnachmittag ein umgerüsteter Jet-Cri-Cri abgestürzt, wie BRK News meldet. Der Einsatz läuft noch, das Gebiet ist abgesperrt. Bilder zeigen ein stark beschädigtes Wrack.

Beim Kleinflugzeug soll es sich um einen Jet-Cri-Cri handeln, das kleinste zweimotorige bemannte Flugzeug der Welt. Das abgestürzte Flugzeug sei in den letzten Jahren auf Turbinenantrieb umgerüstet worden und habe sich aktuell im Testflugprogramm befunden.

Das Flugzeug soll sich im Flug befunden haben, als es abstürzte. Warum, ist derzeit noch unklar. Auch ist noch nicht bekannt, wie es dem Piloten geht. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind vor Ort. (vro)

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