Ein Reifen hat sich am Donnerstagnachmittag in Malters LU von einem Lastwagen gelöst und eine Autofahrerin leicht verletzt. Bild: kapo wallis

Polizeirapport

Reifen macht sich in Malters selbständig und verletzt eine Autofahrerin

Ein Reifen hat sich am Donnerstagnachmittag in Malters LU von einem Lastwagen gelöst. Er rollte auf die Gegenfahrbahn und dort in ein Auto. Dessen Lenkerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken.

Gemäss einer Mitteilung der Luzerner Polizei vom Freitag hatte ein Pneu des Anhängers Luft verloren. Der Reifen löste sich darauf vom Felgen und rollte davon. (sda)