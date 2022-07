Polizeirapport

Gesuchter Mann im Badischen Bahnhof in Basel verhaftet

Verhaftung im Badischen Bahnhof Bild: KEYSTONE

Die deutsche Bundespolizei hat am Dienstagnachmittag bei einer Kontrolle im Basler Badischen Bahnhof einen gesuchten Gewalttäter gefasst. Der Deutsche war vergangenes Jahr rechtskräftig wegen Körperverletzung zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt worden.

Der 36-Jährige hatte die Haft nicht angetreten und wurde deshalb zur Fahndung ausgeschrieben, wie die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein am Mittwoch mitteilte. Zudem wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann Betrugsdelikte vor. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Weiter hat die deutsche Bundespolizei im Badischen Bahnhof einen 40-jährigen Deutschen kontrolliert, der ebenfalls zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Mann war wegen «Erschleichens von Leistungen» zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt worden, die er bisher nicht bezahlt hatte. Die Polizei setzte ihn nach Bezahlung des Betrags wieder auf freien Fuss. (sda)