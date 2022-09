Polizeirapport

Tessiner Polizei verhaftet von den Niederlanden ausgelieferten Dieb

Die Tessiner Kantonspolizei hat einen mutmasslichen Dieb festgenommen, gegen den ein internationaler Haftbefehl vorlag. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Italiener von den Niederlanden an die Schweiz ausgeliefert. Ihm werden Raub, schwerer Diebstahl, Sachbeschädigung und einfache Körperverletzung vorgeworfen.

Der Italiener sei bereits im August von den niederländischen Behörden festgenommen worden, heisst es im Communiqué der Tessiner Kantonspolizei weiter. Der 25-jährige in Ligurien wohnhafte Mann werde verdächtigt, an mehreren Raubüberfällen und Diebstählen beteiligt gewesen zu sein. Diese seien im Juni während eines Musikfestivals in Malvaglia begangen worden.

Dabei stifteten der Täter und seine Komplizen den Angaben zufolge unter anderem durch den Einsatz von Pfefferspray Verwirrung und stahlen danach mehreren Personen Goldketten. Im benachbarten Italien wurden ähnlichen Diebstähle begangen. (sda)