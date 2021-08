Schweiz

Polizeirapport

Jugendlicher bei Auseinandersetzung in Wetzikon schwer verletzt



Bild: sda

Ein 17-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in Wetzikon schwer verletzt worden. Er war am späten Samstagabend mit einem anderen Jugendlichen in Streit geraten, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte.

Demnach gerieten die beiden jungen Männer kurz nach 23.30 Uhr auf dem Chilbiplatz aneinander. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung wurde einer der beiden Kontrahenten mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt.

Die schnell vor Ort eingetroffenen Rettungskräfte leisteten medizinische Erstversorgung. Anschliessend wurde der 17-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren.

Der mutmassliche Täter verliess den Tatort vor dem Eintreffen der Polizei. Der 16-Jährige wurde im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen wenig später auf dem Gemeindegebiet von Wetzikon verhaftet. Beide Beteiligten besitzen die Schweizer Staatsbürgerschaft.

Die Hintergründe dieses Streits sowie der genaue Tatablauf sind Gegenstand laufender Ermittlungen. (sda)

