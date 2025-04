Polizeirapport

18-Jähriger fährt in Zürich erst in Fussgängerin und dann in Mauer – Zeugen gesucht

Ein 18-jähriger Schweizer hat am Montagabend am Lichtsignal beim Kreuzplatz in der Stadt Zürich seinen schwarzen Mercedes-Sportwagen so stark beschleunigt, dass er die Kontrolle über das Auto verlor. Zuerst erfasste er eine Fussgängerin, die dabei verletzt wurde. Danach prallte er in eine Mauer.

Die Polizei nahm den Lenker fest, wie die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Verfahren wegen Verdachts auf ein Raserdelikt.

Das Unfallfahrzeug. Bild: Stadtpolizei Zürich

Die 69-jährige Frau, die auf dem Trottoir unterwegs war, erlitt laut Stadtpolizei erhebliche Beinverletzungen. Sie wurde ins Spital gebracht.

Die Stadtpolizei sucht Zeugen:

Tel. 0 444 117 117.​

(rbu/sda)