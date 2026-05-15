Polizeirapport

Wettingen AG: Unbekannte verwüsten Neubau-Wohnungen und klauen Maschinen

Eine unbekannte Täterschaft hat in einer Neubau-Überbauung in Wettingen AG mehrere Wohnungen verwüstet. Gemäss Angaben der Polizei entstand ein grosser Sachschaden. Die Unbekannten brachen auch in ein Baustellenmagazin ein und entwendeten mehrere Maschinen.

Die Neubau-Wohnungen wurden über Auffahrt verwüstet. Bild: Kantonspolizei Aargau

Ein Bauarbeiter habe den Einbruch am Freitagmorgen gemeldet, teilte die Kantonspolizei Aargau am Freitag mit. Dabei habe sich herausgestellt, das offenbar am Auffahrtstag zudem mehrere Wohnungen stark beschädigt worden seien.

Der Schaden in den Wohnungen ist gross. Bild: Kantonspolizei Aargau

Es seien diverse Platten zerschlagen sowie mehrere Wände mit Gips und Farbe verschmiert worden. Die Kantonspolizei sicherte die Spuren und leitete Ermittlungen ein. Sie sucht Zeugen, welche die Vandalen beobachtet haben. (sda)