Der Aargauer Polizeihund Halen verfolgte die Einbrecher über mehrere Kilometer. Bild: Luzerner Polizei

Polizeirapport

Vier Pfoten, drei Festnahmen: Luzerner Polizeihund schlägt zu

Dank Diensthund Halen hat die Luzerner Polizei in der Nacht auf Freitag drei mutmassliche Einbrecher gefasst – nach einer Verfolgung über mehrere Kilometer.

In Mosen LU sind in der Nacht auf Freitag drei mutmassliche Einbrecher dank eines Diensthundes gefasst worden. Entscheidenden Anteil an der Festnahme hatte Polizeihund Halen, der die Spur der Verdächtigen über mehrere Kilometer hinweg verfolgte.

Kurz nach 3 Uhr meldeten Anwohner drei verdächtige Personen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie ein Fahrzeug, mutmassliches Deliktsgut sowie Spuren eines Einbruchs in ein nahegelegenes Geschäft vor. Die Verdächtigen waren zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits geflüchtet, teilt die Luzerner Polizei am Mittwoch mit.

Diensthund Halen nahm daraufhin die Fährte auf und verfolgte diese bis nach Beinwil am See im Kanton Aargau. Dort konnten die drei mutmasslichen Täter mit Unterstützung der Kantonspolizei Aargau angehalten und festgenommen werden. Bei ihnen wurde zudem verdächtiges Werkzeug sichergestellt.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um drei Männer im Alter von 29, 35 und 37 Jahren. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. (rem) (aargauerzeitung.ch)