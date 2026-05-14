Polizeirapport

Polizei: Mallorca-Urlauberin in Lieferwagen gezerrt und vergewaltigt

Schon wieder ein mutmasslicher Vergewaltigungsfall auf Mallorca: Nach einer Partynacht sollen sich schlimme Szenen abgespielt haben.

Leon Pollok / t-online

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Die Polizei auf Mallorca hat einen Mann festgenommen, der eine Urlauberin vergewaltigt haben soll. Die «Mallorca Zeitung» berichtete von einer am Mittwoch verschickten Pressemitteilung der spanischen Nationalpolizei, wonach sich die Tat bereits am Sonntag, dem 10. Mai, zugetragen habe.

Beamter der spanischen Polizei in Paseo Maritimo auf Mallorca (Archivbild): Durch das Nummernschild konnten die Ermittler den mutmasslichen Täter schnell ausfindig machen. Bild: imago stock&people

Dem Bericht zufolge war die Urlauberin in den frühen Morgenstunden nach dem Feiern an der Partymeile Paseo Maritimo in Palma unterwegs, um in ihr Hotel zurückzukehren. Plötzlich soll der Fahrer eines Lieferwagens neben ihr angehalten und sie am Arm in das Fahrzeug gezerrt haben.

Er soll mit hoher Geschwindigkeit davongefahren sein und die Frau im Auto vergewaltigt haben. Als der Mann an einer roten Ampel anhalten musste, so der Bericht, konnte die Frau auf ihre Notlage aufmerksam machen und entkommen. Sie zeigte die Tat bei der Polizei an und gab den Beamten das Kennzeichen des Lieferwagens durch. So kamen die Ermittler auf die Spur des mutmasslichen Täters.

Mallorca: Zweiter Vorfall in kurzer Zeit

Zum Alter und der Nationalität des Mannes und der Urlauberin machten die Behörden laut «Mallorca Zeitung» keine Angaben. Mehrere britische Medien berichteten jedoch, dass es sich bei dem Opfer um eine britische Touristin handeln soll.

Erst Anfang des Monats hatte es eine mutmassliche Vergewaltigung auf Mallorca gegeben: Zwei Männer sollen einer Urlauberin K.-o.-Tropfen ins Glas gemischt haben. Anschliessend soll sie zu den Männern ins Auto gestiegen und dort vergewaltigt worden sein. Dank der Beschreibung der Frau konnte die Polizei die mutmasslichen Täter ausfindig machen und festnehmen. Die Urlauberin kam in ein Spital.

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