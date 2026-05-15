Polizeirapport

Demo bei Tankstelle in Kriens LU: Polizei weist Teilnehmende weg

Die Luzerner Polizei hat am Donnerstagnachmittag acht Personen von einer Tankstelle in Kriens weggewiesen. Sie demonstrierten dort gegen Erdöl. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, leisteten sie teils Widerstand gegen die Kontrolle.

Um etwa 13.15 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, die Personen würden an einer Tankstelle Kunden behindern und filmen. Bei der Kontrolle leistete ein Teil von ihnen passiven Widerstand.

Die Polizei trug jene von den Tanksäulen weg. Zwei Personen folgten den Anweisungen nicht, worauf die Polizei ihnen vorübergehend Handschellen anlegte, wie es im Communiqué weiter hiess.

Wegen Hinderung einer Amtshandlung wurden zwei Personen bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Dabei handelt es sich um einen 54-jährigen Deutschen und einen 22-jährigen Italiener.

Aktivistische Gruppe hinter Demo

Hinter der Aktion steht die aktivistische Gruppe «Act Now». Mit Fotos von der Aktion dokumentierte sie diese auf Instagram. Die Aktivistinnen und Aktivisten setzten sich mit Plakaten neben Zapfsäulen. Damit wollen sie auf die Gefahren von Erdöl und die Abhängigkeit davon aufmerksam machen, wie die Gruppe schrieb. Im Beitrag kritisierte sie das Vorgehen der Polizei als «zunehmende Unterdrückung».

Gemäss Angaben von «Act Now» fanden auch in Würenlos AG und Renens VD bereits ähnliche Aktionen statt. Die Bewegung nannte sich früher «Renovate» und erlangte mit Strassenblockaden Bekanntheit. (sda)