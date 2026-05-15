Polizeirapport

Winterliche Verhältnisse führen zu Unfall und Staus in Graubünden

Eine Töfffahrerin ist am Donnerstag auf der schneebedeckten Berninapassstrasse in Graubünden verunfallt und verletzt worden. Der Wintereinbruch im Mai führte auch auf dem Julier- und dem Malojapass zu Verkehrsbehinderungen mit Wartezeiten.

Schnee auf den Strassen hat im Kanton Graubünden für einen Unfall gesorgt. Bild: kantonspolizei graubünden

Eine 52-jährige Frau sei am Donnerstagvormittag auf der Berninapassstrasse mit ihrem Motorrad gestürzt, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Freitag mit. Die Frau fuhr kurz vor 10.45 Uhr von Pontresina in Richtung Bernina Hospiz. Oberhalb der Abzweigung nach Morteratsch sei sie ins Rutschen geraten und auf die linke Seite gefallen.

Bei dem Sturz habe sie eine Beinverletzung erlitten. Eine Ambulanz der Rettung Oberengadin brachte sie ins Spital. Der Verkehr wurde so lange einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt, wie es weiter hiess. Die Polizei kläre die genauen Umstände des Unfalls ab.

Behinderungen auf weiteren Pässen

Die winterlichen Verhältnisse sorgten am Donnerstag auch auf dem Julierpass und dem Malojapass für erschwerte Strassenverhältnisse. Dies führte zu Verkehrsbehinderungen. Es kam laut Kantonspolizei teilweise zu längeren Wartezeiten für die Verkehrsteilnehmenden. (dab/sda)