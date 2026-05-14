Polizeirapport
Wanderer stürzt am Arvigrat in Kerns OW ab und stirbt
Ein Wanderer ist am Arvigrat in Kerns OW abgestürzt und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Das teilt die Kantonspolizei Obwalden mit.
Am Donnerstag sei kurz nach 1 Uhr die Meldung eingegangen, dass ein 35-jähriger Wanderer nicht zurückgekehrt sei. Noch in der Nacht sei die Suche nach dem ortsunkundigen Touristen eingeleitet worden.
Der Wanderer sei am Donnerstag kurz nach 9 Uhr in Kerns, unterhalb des Arvigrats, nur noch leblos aufgefunden worden. Die Bergung habe sich aufgrund der schwierigen Wetterverhältnisse und des anspruchsvollen Geländes schwierig gestaltet. (hkl)