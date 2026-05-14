Polizeirapport

Wanderer stürzt am Arvigrat in Kerns OW ab und stirbt

Arvigrat im Kanton Obwalden (Symbolbild). Bild: www.imago-images.de

Ein Wanderer ist am Arvigrat in Kerns OW abgestürzt und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Das teilt die Kantonspolizei Obwalden mit.

Am Donnerstag sei kurz nach 1 Uhr die Meldung eingegangen, dass ein 35-jähriger Wanderer nicht zurückgekehrt sei. Noch in der Nacht sei die Suche nach dem ortsunkundigen Touristen eingeleitet worden.

Der Wanderer sei am Donnerstag kurz nach 9 Uhr in Kerns, unterhalb des Arvigrats, nur noch leblos aufgefunden worden. Die Bergung habe sich aufgrund der schwierigen Wetterverhältnisse und des anspruchsvollen Geländes schwierig gestaltet. (hkl)