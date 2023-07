Polizeirapport

Senior fährt mit seinem Auto in Kleindöttingen in eine Hausmauer

Ein Autofahrer ist am Freitag in Kleindöttingen durch einen Vorgarten gebraust und mit der Mauer eines Hauses kollidiert. Der 76-jährige Lenker dürfte die Gas- und Bremspedale verwechselt haben, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte.

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Bild: Kapo Aargau

Beim Selbstunfall, der sich kurz nach 16 Uhr an der Hauptstrasse in Kleindöttingen ereignete, wurde gemäss Polizeiangaben niemand verletzt. Es entstand aber Sachschaden am Auto des Seniors sowie am Vorgarten und der Hausmauer. Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden.

Die Polizei zeigte den Lenker bei der zuständigen Staatsanwaltschaft an und nahm ihm den Führerausweis auf der Stelle ab, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (sda)