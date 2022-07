Mofalenker zieht sich bei Selbstunfall schwere Verletzungen zu

Ein Mofafahrer ist am Donnerstagnachmittag in Herzogenbuchsee BE gegen eine Mauer gefahren. Bei der Kollision geriet das Mofa in Brand. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen.

Die Unfallmeldung ging kurz vor 16.15 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Der Selbstunfall ereignete sich auf der Lorrainestrasse im Bereich der dortigen Unterführung.

Ein Drittperson betreute den Verunfallten, bevor ein Ambulanzteam ihn notfallmedizinisch versorgte. Die Rega flog den Mann anschliessend ins Spital. Warum der Mofalenker mit der Mauer kollidierte, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. (sda)