Mann stürzt sich in Lausanne in den Tod – jetzt wurde seine Frau tot aufgefunden

Zwei Leichen sind am Samstag in Lausanne gefunden worden - beide in und um den Bel-Air-Gebäudekomplex in der Innenstadt. Ein Mann lag leblos ausserhalb auf der Fahrbahn, später wurde der Körper einer Frau in der Wohnung entdeckt, aus der laut Polizei das erste Opfer gestürzt war.

Kurz nach 6 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass eine Leiche auf der Strasse liege, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Trotz Wiederbelebungsversuchen habe der Tod des Mannes festgestellt werden müssen, der aus einer Höhe von rund 35 Metern heruntergestürzt war.

Die Polizei begab sich daraufhin zum Haus des Toten in der Nähe der Absturzstelle und fand dort in einer Wohnung den leblosen Körper von dessen Ehefrau. Die Kinder des Paares wurden in Obhut genommen.

Für den Einsatz wurden Stadt- und Kantonspolizei mobilisiert sowie medizinisches und notfallpsychologisches Personal. Am späten Samstagabend waren die Ermittlungen noch im Gange. (sda)