Raubüberfall auf Migros in Villmergen AG – Täter flieht ohne Beute

Die Migros in Villmergen. Bild: migros.ch

Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen die Migros-Filiale in Villmergen im Aargau überfallen. Vermummt und mit vorgehaltenem Messer forderte er von einem Angestellten Bargeld. Ohne Beute ergriff er schliesslich die Flucht. Eine Fahndung blieb bis am Nachmittag erfolglos.

Der mutmassliche Räuber blieb unerkannt, wie die Kantonspolizei mitteilte. Er wird als etwa 1.70 m grosser Mann beschrieben. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Die Polizei sucht Zeugen und hat weitere Ermittlungen aufgenommen. (sda)