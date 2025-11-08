Velofahrer in Nussbaumen TG bei Kollision mit Autolenkerin verletzt

Das Fahrzeug trug im Gegensatz zum Velofahrer nur leichte Schäden davon. Bild: kapo thurgau

Ein Velofahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto im thurgauischen Nussbaumen mittelschwer verletzt worden. Der 34-Jährige wurde gemäss Polizei mit dem Rettungsdienst in ein Spital gefahren. Die Autolenkerin blieb derweil unverletzt.

Die 52-jährige Autofahrerin war am Samstag gegen 11.15 Uhr auf der Dorfstrasse in Richtung Kaltenbach unterwegs, wie die Kantonspolizei Thurgau gleichentags in einer Mitteilung schrieb. Zur Kollision kam es demnach bei der Kreuzung mit der Steineggstrasse. (sda)