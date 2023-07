Polizeirapport

Auto kracht in Baum bei Kestenholz SO – drei Verletzte

In Kestenholz SO ist am Mittwochabend ein Personenwagen von einem Feldweg abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Die drei Insassen wurden verletzt, das Auto war schrottreif, wie die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag mitteilt. Beim Lenker sei ein Alkohol- und Drogentest positiv ausgefallen.

Bild: Kantonspolizei Solothurn

Gegen 17.50 Uhr sei der 34-Jährige auf der Chäppeligass von Kestenholz in westliche Richtung gefahren und habe dabei die Kontrolle über sein Auto verloren. Zusammen mit den zwei weiteren Insassen sei der Autofahrer nach dem Unfall vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht worden, schrieb die Polizei. Das Fahrzeug sei schrottreif. (sda)