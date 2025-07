Bild: stadtpolizei winterthur

Polizeirapport

Zwei Männer bei mutmasslicher Raserfahrt in Winterthur verletzt

Am Samstagmorgen hat sich in Winterthur ein Selbstunfall mit einem Auto ereignet. Dabei wurden der Lenker und sein Beifahrer verletzt. Der Fahrer wird wegen eines mutmasslichen Raserdelikts angezeigt.

Der 19-jährige Libanese und sein gleichaltriger Schweizer Beifahrer waren ersten Ermittlungen zufolge um 1 Uhr am Samstag mit massiv überhöhter Geschwindigkeit auf der Ricketwilerstrasse in Richtung Oberseen unterwegs, wie die Stadtpolizei Winterthur am Dienstag mitteilte.

Aufgrund der viel zu hohen Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto. Dieses geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu, der Beifahrer erlitt mittelschwere Kopfverletzungen. Beide wurden ins Spital gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. (sda)