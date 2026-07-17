Polizeirapport

Vor Polizei geflüchtet: 15-Jähriger stirbt nach Töff-Unfall in Dübendorf

Ein 15-jähriger Motorradlenker, der in der Nacht auf Samstag in Dübendorf verunfallt war, ist am Donnerstag im Spital gestorben. Dies teilte die Kantonspolizei Zürich am Freitag mit.

Zum Unfall kam es, als die Polizei den Töfflenker und seinen 16-jährigen Mitfahrer anhalten wollte, weil Letzterer keinen Helm trug.

Der 15-Jährige fuhr daraufhin mit massiv überhöhter Geschwindigkeit durch eine 30-er-Zone. Bei einer Kreuzung kollidierte das Motorrad schliesslich seitlich mit einem Auto. Auch der 16-jährige Mitfahrer wurde beim Unfall verletzt. Er kam ebenfalls ins Spital. (sda)