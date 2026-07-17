Polizeirapport

Unbekannte brechen in Kreuzlingen in Waffengeschäft ein – Täter flüchtig

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen mit einem Auto die Eingangstür eines Waffengeschäfts in Kreuzlingen gerammt. Was sie im Laden entwendeten, muss laut Polizei noch ermittelt werden.

Eine unbekannte Täterschaft verübte am frühen Freitagmorgen in Kreuzlingen einen Einbruch in ein Waffengeschäft. bild: kantonspolizei thurgau

Beim Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits geflüchtet, schrieb die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung. Die Fahndung mit Unterstützung des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit und des Polizeipräsidiums Konstanz D blieb bislang ergebnislos.

Kurz vor 5.00 Uhr gingen bei der Notrufzentrale mehrere Meldungen ein, dass in ein Waffengeschäft an der Löwenstrasse eingebrochen werde. Beim dafür eingesetzten Auto handle es sich um ein Fahrzeug der Marke Renault mit ausländischen Kontrollschildern. (hkl/sda)