Polizeirapport

Skitourengänger im Berner Oberland tödlich verunglückt

Ein 39-jähriger Skitourengänger ist am Mittwochnachmittag unterhalb des Rottal-Couloirs bei Stechelberg (Gemeinde Lauterbrunnen BE) tödlich verunglückt. Nachdem der Pole vermisst gemeldet worden war, fanden die Rettungskräfte seinen Leichnam am Donnerstag.

Ermittlungen zur genauen Todesursache wurden eingeleitet. Die Vermisstmeldung erfolgte am späteren Mittwochnachmittag, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Der Mann befand sich alleine auf einer Skitour in der Jungfrau-Region. Ein erster Suchflug blieb am Mittwoch erfolglos.

Schliesslich konnten die Rettungskräfte den Mann am Donnerstag unterhalb des Rottal-Couloirs lokalisieren und nur noch seinen Tod feststellen. Im Einsatz waren die Gebirgsspezialisten der Kantonspolizei, die Air Glaciers, die Air Zermatt und zwei Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz. (sda)